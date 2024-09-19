Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 20%

Так, за семь месяцев в Россию было поставлено 49,6 тыс. т вина на сумму $135,9 млн. При этом за аналогичный период прошлого года объем поставок составил 41,3 тыс. т на сумму $112 млн.
Всего за этот срок Грузия экспортировала вино на сумму $196,6 млн. Как отмечают в отчете Национальной службы статистики, это составляет 4,7% от всего экспорта страны.
Всего за январь—июль Грузия поставила в Россию 25,1 тыс. т других алкогольных напитков на сумму $96,9 млн. Это в три раза больше, чем было за аналогичный период прошлого года, когда объем поставок составлял 7,8 тыс. т на сумму $33,4 млн.
Вина из Грузии поставляют в Россию с нулевой пошлиной. При этом в мае 2024 года Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) выступала с предложением отменить беспошлинный ввоз, однако на данный момент решение по этому вопросу еще не принято.