Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 20%

Всего за январь—июль Грузия поставила в Россию 25,1 тыс. т других алкогольных напитков на сумму $96,9 млн. Это в три раза больше, чем было за аналогичный период прошлого года, когда объем поставок составлял 7,8 тыс. т на сумму $33,4 млн.