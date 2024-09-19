По данным опроса, россияне стали лучше относиться к китайским товарам

«Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют… По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить», — сказано в исследовании.