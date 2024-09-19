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По данным опроса, россияне стали лучше относиться к китайским товарам

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Каждый третий россиянин за последние два года стал лучше относится к китайским товарам, а у 40% отношение к ним не изменилось, говорится в исследовании аналитического агентства А2, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

В исследовании приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России.

«Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют… По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить», — сказано в исследовании.

К категориям, где качество продукции из Китая выше всего по мнению россиян, относятся электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. У каждого третьего респондента товары из Поднебесной ассоциируются с брендом Xiaomi. Еще 23% связывают китайскую продукцию с Aliexpress, а 14% — с Huawei.

Около 40% россиян оценивают качество таких товаров как высокое, но почти половина опрошенных считают, что качество продукции зависит от той категории, где она продается. Только 11% респондентов сталкивались с товарами из Китая низкого качества.

«Для покупки товаров с доставкой из Китая большинство опрошенных отдают предпочтения Aliexpress — 65%, еще 17% — Ozon, и 9,5% — Wildberries», — отметили аналитики.