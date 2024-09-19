Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения

Согласно этим данным, еще в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае — 45 миллионов, в апреле — 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 29 миллионов долларов, и в последующие 12 месяцев он колебался в промежутке от 28 миллионов до 73 миллионов.
В текущем месяце объем российских вложений в долгосрочные гособлигации США составил 22 миллиона долларов, на краткосрочные пришлось всего 2 миллиона.
Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений по состоянию на июль 2024 года составляет 1,115 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 776,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 728,3 миллиарда долларов.