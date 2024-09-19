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Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов среди членов Евросоюза по итогам первого полугодия 2024 года были Нидерланды, Словения и Латвия, подсчитало РИА Новости на основании данных Евростата.

Источник: © РИА Новости

Агентство проанализировало данные по доле импорта в общем объеме нефтепродуктов, который остался в распоряжении стран ЕС после экспорта.

Таких стран в ЕС девять. Лидером по степени зависимости от импорта нефтепродуктов стала Мальта — соотношение ее импорта к объему «осевших» внутри страны нефтепродуктов составило 622%. Это объясняется тем, что государство само их не производит.

В число стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также вошли Нидерланды — 304%, Словения — 210% и Латвия — 133%. Еще одной прибалтийской страной, чей импорт значительно превышает объемы необходимых стране нефтепродуктов, стала Эстония — 125%. К ней также присоединились Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%).

Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90%), Ирландия (87%), Словакия (76%), Швеция (74%), Финляндия (62%), Франция (58%), Венгрия (55%), Австрия (53%) и Чехия (50%).

Болгария, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Германия и Греция покупают за рубежом треть от своих потребностей в продуктах нефтепереработки. А меньше всего зависимыми от импорта оказались Италия и Литва, где он составляет около четверти.

В среднем зависимость стран Евросоюза от импорта нефтепродуктов составила 64,9% по итогам первого полугодия. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,1 процентного пункта.