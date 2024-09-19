Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС

В число стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также вошли Нидерланды — 304%, Словения — 210% и Латвия — 133%. Еще одной прибалтийской страной, чей импорт значительно превышает объемы необходимых стране нефтепродуктов, стала Эстония — 125%. К ней также присоединились Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%).