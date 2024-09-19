Как изменятся цены на квартиры в октябре 2024 года

Каких-то глобальных изменений на российском рынке недвижимости в октябре не будет — все пойдет согласно действующим трендам. Об этом рассказал Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».
По его словам, аренда продолжит немного дорожать, но ближе к концу октября спрос начнет ослабевать и рынок будет охлаждаться, а вместе с ним и цены, поскольку все желающие уже решат свои квартирные вопросы.
Как отмечает эксперт, на вторичном рынке тренд на снижение цен продолжается уже почти год — и перемен здесь никаких не предвидится. Ипотека все так же недоступна, а вклады сейчас интереснее, чем внесение первого взноса и даже полноценная покупка за наличные.
«Штука в том, что сегодня проще положить свой капитал для первого взноса в банк под 20% годовых на год и потом с увеличенным количеством денег взять то же самое жилье, но а) возможно, чуть дешевле и б) по ставке ниже текущей», — говорит Кричевский.
Так что прямо сейчас продавцам придется и дальше основательно двигаться в цене — кое-где торг доходит до 15% от первой цены в объявлении, а срочный выкуп доводит дисконт до 30%, если объект неликвидный.
На рынке новостроек также, по мнению эксперта, наблюдается «замаксированное снижение» стоимости.
За последние пару месяцев почти все девелоперы, работающие в классе ниже «бизнеса», прилично скинули цены: дисконт от максимума в июне доходит до 20%.
В принципе, это, как предполагает экономист, будет продолжаться до Нового года. Там, как правило, сходятся два «течения» — покупателей, которые хотят закрыть жилищные вопросы до конца года, и продавцов/застройщиков, которым нужно закрывать планы.
«Так что можно ждать всплеска спроса в декабре, но никак не раньше. Октябрь здесь по-прежнему будет депрессивным», — признает Алексей Кричевский.
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