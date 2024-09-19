Как изменятся цены на квартиры в октябре 2024 года

«Штука в том, что сегодня проще положить свой капитал для первого взноса в банк под 20% годовых на год и потом с увеличенным количеством денег взять то же самое жилье, но а) возможно, чуть дешевле и б) по ставке ниже текущей», — говорит Кричевский.