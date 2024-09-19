ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции

Служба выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.