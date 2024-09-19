«ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции … В ФАС России поступили жалобы участников рынка табачной продукции на действия АО “ТК “Мегаполис”. При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия”, — говорится в сообщении.
Так, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом на сайте компании такие условия не были указаны. Компания обязана прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, сказано в сообщении ФАС.
Служба выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.
ТК «Мегаполис» обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.
Отмечается, что ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО «ТК “Мегаполис” занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
АО Торговая компания «Мегаполис» входит в ГК «Мегаполис» — российский холдинг, который является основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco.