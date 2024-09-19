Европа наращивает закупки дизеля с Ближнего Востока

Ожидается, что поставки из США в сентябре снизятся до примерно 409 тыс. баррелей в день, в то время как импорт с Ближнего Востока вырастет до 664 тыс. баррелей в день. Поставки из ОАЭ и Омана могут достичь максимума с начала 2017 года. В конце августа стало известно, насколько подорожал бензин в России с начала года.