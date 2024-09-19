Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения? Во-первых, спада экономики у нас сейчас нет, напротив, она растет темпами выше среднемировых. Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, заключила экономист.