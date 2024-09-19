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Эксперт раскрыла, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Власти Таиланда приняли решение начать адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки своей экономики. Почему в России такой способ не сработает, рассказала агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Источник: Freepik

Она рассказала, что из-за спада экономического роста в Таиланде принято решение выплачивать социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу). Это затронет 14,6 миллиона граждан.

Новость вызвала вопросы — а почему в России не принимают такие решения? Во-первых, спада экономики у нас сейчас нет, напротив, она растет темпами выше среднемировых. Во-вторых, нет проблем со спросом, а причины инфляции лежат совсем в другой плоскости. И, наконец, государственная политика в России действует разнонаправленно — с одной стороны, экономику поддерживают за счет льготных кредитов населению (ипотека) и ряда отраслей, с другой стороны, рост ключевой ставки давит на реальный сектор, заключила экономист.