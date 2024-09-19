Эксперт: низкий спрос на новостройки приведет к коллапсу на рынке недвижимости

Также подобная ситуация приведет к снижению ликвидности и ценовому обвалу, считает Апрелев. Это, по его мнению, позволит избежать замораживания каких-то проектов. Комментируя изменения ипотечных ставок, риелтор добавил, что люди продолжат покупать жилье в ипотеку даже при высоких процентах, но происходить это будет уже не в таких объемах, как раньше. Это тоже ухудшит ситуацию с продажами и сделками на рынке.