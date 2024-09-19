Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр финансов Задорнов спрогнозировал курс рубля к концу 2024 года

Фундаментально рубль должен быть ниже отметки в 90 рублей за доллар, заявил в эксклюзивной колонке для «Известий» экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.

Источник: Freepik

Он подчеркнул: до конца года рубль к этим значениям при прочих равных условиях вернется. То есть в ближайшие месяцы нацвалюта будет укрепляться.

«Оправданный курс рубля сейчас в коридоре 88−90 за доллар», — заявил Задорнов.

По его словам, ни Минфин, ни Центробанк (ЦБ) не имеют целей и механизмов для «подкручивания курса». Принципы формирования курса остались прежними: он зависит от объемов экспортных и импортных потоков.

«В денежном выражении экспорт в 2024-м остался на уровне прошлого года, а импорт сократился примерно на 10%. То есть валюты российские компании зарабатывают столько же, а спрос на нее ниже. Из-за этого и укрепляется курс», — пояснил экс-министр финансов.

Импорт падает в том числе из-за усложнения расчетов. В среднесрочной перспективе значительных изменений по проведению платежей и выравниванию торгового баланса с новыми странами-партнерами не ожидается, резюмировал экономист.

Подробнее читайте в эксклюзивной колонке Михаила Задорнова для «Известий»:

Торги и баланс.