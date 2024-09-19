Экс-министр финансов Задорнов спрогнозировал курс рубля к концу 2024 года

«В денежном выражении экспорт в 2024-м остался на уровне прошлого года, а импорт сократился примерно на 10%. То есть валюты российские компании зарабатывают столько же, а спрос на нее ниже. Из-за этого и укрепляется курс», — пояснил экс-министр финансов.