Экс-министр финансов Задорнов спрогнозировал курс рубля к концу 2024 года

Он подчеркнул: до конца года рубль к этим значениям при прочих равных условиях вернется. То есть в ближайшие месяцы нацвалюта будет укрепляться.
«Оправданный курс рубля сейчас в коридоре 88−90 за доллар», — заявил Задорнов.
По его словам, ни Минфин, ни Центробанк (ЦБ) не имеют целей и механизмов для «подкручивания курса». Принципы формирования курса остались прежними: он зависит от объемов экспортных и импортных потоков.
«В денежном выражении экспорт в 2024-м остался на уровне прошлого года, а импорт сократился примерно на 10%. То есть валюты российские компании зарабатывают столько же, а спрос на нее ниже. Из-за этого и укрепляется курс», — пояснил экс-министр финансов.
Импорт падает в том числе из-за усложнения расчетов. В среднесрочной перспективе значительных изменений по проведению платежей и выравниванию торгового баланса с новыми странами-партнерами не ожидается, резюмировал экономист.
Подробнее читайте в эксклюзивной колонке Михаила Задорнова для «Известий»:
Торги и баланс.