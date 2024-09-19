Экс-министр финансов Задорнов назвал резкие скачки курса рубля новой нормой

По словам экономиста, внебиржевые валютные торги ведут к увеличению спреда между покупкой и продажей долларов, евро, юаней. Раньше разница составляла 0,5−1%. Теперь же спред вырос до 5−7 (8−10%) рублей по доллару и евро. Причем по юаню, где курсообразование осталось биржевым, дневные спреды остались в пределах 1%, отметил Задорнов.