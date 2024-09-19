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Экс-министр финансов Задорнов назвал нерешенной проблему зависших рупий

Ситуация с возвратом валютной выручки из Индии улучшилась, но базовая проблема всё еще остается, рассказал в эксклюзивной колонке для «Известий» экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.

Источник: Reuters

«Определенные остатки зависших там рупий, которые не удалось перевести в твердые валюты, пока есть, но они стали гораздо меньше. Средства удается выводить, но через посредников и с существенными издержками через другие валюты и другие страны. Впрочем, комиссии посредников всё же снижаются», — отметил Задорнов.

Однако он подчеркнул: базовая проблема остается. Индия стала второй страной по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов из России, но РФ практически ничего там не закупает.

«Выходить из ситуации можно, например, за счет совместных предприятий, инвестиций для производства товаров на территории государства и дальнейшей поставки их в Россию или вложений в фондовый рынок Индии», — пояснил экс-министр.

Но это среднесрочная перспектива. Пока же проблема баланса торговли между двумя странами и возврата валютной выручки не решена, заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивной колонке Михаила Задорнова для «Известий»:

Торги и баланс.