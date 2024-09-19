Экс-министр финансов Задорнов назвал нерешенной проблему зависших рупий

«Определенные остатки зависших там рупий, которые не удалось перевести в твердые валюты, пока есть, но они стали гораздо меньше. Средства удается выводить, но через посредников и с существенными издержками через другие валюты и другие страны. Впрочем, комиссии посредников всё же снижаются», — отметил Задорнов.
Однако он подчеркнул: базовая проблема остается. Индия стала второй страной по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов из России, но РФ практически ничего там не закупает.
«Выходить из ситуации можно, например, за счет совместных предприятий, инвестиций для производства товаров на территории государства и дальнейшей поставки их в Россию или вложений в фондовый рынок Индии», — пояснил экс-министр.
Но это среднесрочная перспектива. Пока же проблема баланса торговли между двумя странами и возврата валютной выручки не решена, заключил он.
Подробнее читайте в эксклюзивной колонке Михаила Задорнова для «Известий»:
Торги и баланс.