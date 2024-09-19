Экс-министр финансов Задорнов назвал нерешенной проблему зависших рупий

«Определенные остатки зависших там рупий, которые не удалось перевести в твердые валюты, пока есть, но они стали гораздо меньше. Средства удается выводить, но через посредников и с существенными издержками через другие валюты и другие страны. Впрочем, комиссии посредников всё же снижаются», — отметил Задорнов.