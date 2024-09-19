Большинство банков продолжают прием заявок и выдачи по семейной ипотеке

В среду Сбербанк сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ.
Заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков заявил, что банк продолжает выдавать кредиты по «Семейной ипотеке» в штатном режиме. «Приостановка кредитования по программе не планируется», — уточнил он.
В пресс-службе ПСБ ответили, что у банка достаточно лимита для удовлетворения спроса на семейную ипотеку. В пресс-службах банка «АК Барс» и Совкомбанка также подтвердили, что кредитные организации продолжают выдачи по этой льготной программе. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что лимит по семейной ипотеке не исчерпан, «еще далеко до его окончания».
В колл-центре ВТБ ответили, что семейную ипотеку оформить можно, лимиты пока есть. В колл-центре Альфа-банка, Новикомбанка, РНКБ и МКБ также сообщили, что ипотеку по этой программе оформить можно.
«Сама “семейная ипотека” обновилась у нас достаточно недавно, мы не ожидаем ее окончания, ипотека выдается», — ответили в колл-центре Газпромбанка.
В Т-банке сообщили, что не работают с программой «Семейная ипотека». «К сожалению, нет, мы на данный момент не работаем с семейной программой. 10 июля вышло новое постановление по вопросу “Семейной ипотеки”… коллеги сейчас изучают его (вопрос — ред.). Как только начнем работать с программой, сообщим в приложении или на сайте», — ответили в поддержке Т-банка.
В колл-центре Россельхозбанка сообщили, что льготная программа «Семейная ипотека» в банке была приостановлена с 1 июля 2024 года.
«Ипотека для семей с детьми приостановлена, прием заявок — до 29 августа, я так понимаю, лимиты тоже исчерпались, но не могу сказать совершенно точно», — ответил сотрудник горячей линии банка Уралсиб.
В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года — ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.