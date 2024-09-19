Акции «ЕвроТранса» подскочили на 6% на прогнозах компании по дивидендам

«Если говорить о дивидендах, то уже выплачено ₽2,5 за первый квартал, ₽4,32 — это то, что рекомендовано за второй квартал и собственно говоря, подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Очевидно мы с вам это утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне ₽8−10 и плюс ₽15 рублей уже по итогам года. Вот таким нарастающим темпом примерно ₽30 дивидендов за 2024 год — то, что мы прогнозируем на текущий момент», — отметил Олег Алексеенков.