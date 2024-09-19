Акции «ЕвроТранса» подскочили на 6% на прогнозах компании по дивидендам

Оператор АЗС «ЕвроТранс» рассчитывает по итогам третьего квартала 2024 года года выплатить дивиденды в размере ₽8−10 на акцию, а по итогам четвертого квартала — ₽15 на акцию. Об этом рассказал генеральный директор «ЕвроТранса» Олег Алексеенков в ходе выступления на презентации для инвесторов.
«Если говорить о дивидендах, то уже выплачено ₽2,5 за первый квартал, ₽4,32 — это то, что рекомендовано за второй квартал и собственно говоря, подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября. Очевидно мы с вам это утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне ₽8−10 и плюс ₽15 рублей уже по итогам года. Вот таким нарастающим темпом примерно ₽30 дивидендов за 2024 год — то, что мы прогнозируем на текущий момент», — отметил Олег Алексеенков.
По текущим ценам дивдоходность таких выплат составляет 6,4−8% за третий квартал и 12% соответственно.
Бумаги «ЕвроТранса» (EUTR) на этом фоне подскочили на 6,48% и по состоянию на 11:49 мск торговались на уровне ₽125,65 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Аналитики «БКС Мир Инвестиций» отметили, что планы «ЕвроТранса» по дивидендам оптимистичнее собственных прогнозов брокера. В БКС ожидают, что за весь 2024 год компания выплатит инвесторам дивиденды суммарно ₽20 на акцию.
«У нас есть опасения по поводу роста процентных ставок, поскольку большая часть долга компании напрямую связана со ставкой Центрального банка. Тем не менее, наша прогнозируемая дивидендная доходность в 16,5% очень хороша для растущей компании. Если вместо этого компания заплатит больше, то доходность действительно будет привлекательной», — написали аналитики «БКС Мир инвестиций» в обзоре.
В конце августа совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия по ₽4,32 на одну акцию. Такая выплата дает доходность 3,5%. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 30 сентября. Последний день для покупки акций под дивиденды — 17 октября.
Дивидендная политика компании предполагает, что на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% от чистой прибыли. Выплаты могут происходить до четырех раз в год.
Суммарно за 2023 год инвесторы получили ₽25,6 на акцию (дивиденды за девять месяцев и по итогам года). По результатам первого квартала 2024 года компания направила акционерам дивиденды в размере ₽2,5 на бумагу.
Компания «ЕвроТранс» управляет сетью автозаправок в Москве и Московской области под брендом «Трасса». «ЕвроТранс» провел IPO на Мосбирже в ноябре прошлого года. За счет дополнительной эмиссии акций компания привлекла около ₽13,5 млрд. Бумаги относятся к первому уровню листинга.