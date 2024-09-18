В России вырос спрос на HR

Наибольшее число вакансий в HR-сфере работодатели размещают для рядовых специалистов по подбору персонала (39% или более 25 тыс. вакансий за последние месяцы). У компаний на 41% вырос спрос на менеджеров по компенсациям к 2023 году, также на 36% выросла потребность в руководителях отдела персоналом. Директоров по персоналу стали искать на 20% чаще. Меньше всего за год вырос спрос на бизнес-тренеров (+1%).