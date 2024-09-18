В начале осени спрос на мороженое и напитки в России вырос в 1,5 раза

Ранее сообщалось, что в июле продажи корейского мороженого в период с июля 2023 года по июль 2024-го увеличились в России почти вдвое. При этом в целом спрос на мороженое за аналогичный период увеличился всего на 27,3% год в денежном выражении, а в натуральном — на 19,4%.