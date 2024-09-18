Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале осени спрос на мороженое и напитки в России вырос в 1,5 раза

Спрос на мороженое и безалкогольные напитки в первой половине сентября 2024 года вырос в 1,5 раза в магазинах торговой сети «Магнит» по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в телеграм-канале ретейлера.

Источник: mae black/СС0

Больше всего, по данным аналитиков Magnit Data, вырос спрос на холодный чай — на 67%, на втором месте минеральная вода — на 56%, на третьем — соки — 44%. Также вырос спрос на пиво. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на него увеличился на 40%.

Кроме того, указывает ретейлер, несмотря на осень, в 2,2 раза подскочили продажи солнцезащитных очков, товаров для кемпинга и туризма (пледы, коврики, палатки и складные стулья) — в 2,3 раза. Спрос на мангалы вырос вдвое, на наборы для пикников — на 80%.

Ранее сообщалось, что в июле продажи корейского мороженого в период с июля 2023 года по июль 2024-го увеличились в России почти вдвое. При этом в целом спрос на мороженое за аналогичный период увеличился всего на 27,3% год в денежном выражении, а в натуральном — на 19,4%.