В начале осени спрос на мороженое и напитки в России вырос в 1,5 раза

Больше всего, по данным аналитиков Magnit Data, вырос спрос на холодный чай — на 67%, на втором месте минеральная вода — на 56%, на третьем — соки — 44%. Также вырос спрос на пиво. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на него увеличился на 40%.
Кроме того, указывает ретейлер, несмотря на осень, в 2,2 раза подскочили продажи солнцезащитных очков, товаров для кемпинга и туризма (пледы, коврики, палатки и складные стулья) — в 2,3 раза. Спрос на мангалы вырос вдвое, на наборы для пикников — на 80%.
Ранее сообщалось, что в июле продажи корейского мороженого в период с июля 2023 года по июль 2024-го увеличились в России почти вдвое. При этом в целом спрос на мороженое за аналогичный период увеличился всего на 27,3% год в денежном выражении, а в натуральном — на 19,4%.