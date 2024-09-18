Технологическая компания «Аренадата» объявила о планах провести IPO

Выручка группы «Аренадата» за первое полугодие 2024 года составила ₽2,3 млрд, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. OIBDA (операционная прибыль до амортизации) выросла до ₽601 млн против отрицательного значения в ₽36 млн за 6 месяцев 2023 года. В компании сообщили, что точка безубыточности по чистой прибыли была достигнута уже в первой половине года, а общая сумма показателя составила ₽608 млн по сравнению с убытком ₽75 млн в первом полугодии 2023 года.