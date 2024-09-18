Технологическая компания «Аренадата» объявила о планах провести IPO

Разработчик систем управления и обработки данных ПАО «Группа Аренадата» сообщил о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.
Группа может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.
О намерении компании выйти на биржу сообщало агентство Reuters в декабре 2023 года со ссылкой на три источника на российском финансовом рынке. По данным издания, «Аренадата» планирует провести первичное публичное размещение акций на Мосбирже в 2024 году. В компании агентству сообщили, что выход на публичный рынок капитала не исключается как один из вариантов, и такой шаг является естественным этапом развития любой быстрорастущей ИТ-компании.
В апреле газета «Ведомости» писала, что в ходе IPO компания может привлечь от инвесторов до ₽5 млрд. По словам собеседников издания, для выхода на биржу компания уже привлекла банки-организаторы, в том числе Т-Банк.
В конце августа генеральный директор группы «Аренадата» Максим Пустовой заявил, что компания рассматривает возможность выхода на публичный рынок капитала в обозримом будущем для потенциальных сделок по слиянию и поглощению и расширения продуктового предложения, а также мотивации сотрудников.
«Аренадата» (Arenadata) — российский разработчик продуктов для сбора, хранения и обработки данных на базе Open Source (программное обеспечение с открытым исходным кодом) технологий. «Аренадата» была создана в 2016 году выходцами из IТ-компаний Pivotal и Mirantis. В группу входят компании «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро». Среди клиентов «Аренадата» — Казначейство России, ФНС, Департамент информационных технологий Москвы, «Вкусно — и точка», Росбанк, «Газпром нефть», «Магнит», X5 Group.
Выручка группы «Аренадата» за первое полугодие 2024 года составила ₽2,3 млрд, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя прошлого года. OIBDA (операционная прибыль до амортизации) выросла до ₽601 млн против отрицательного значения в ₽36 млн за 6 месяцев 2023 года. В компании сообщили, что точка безубыточности по чистой прибыли была достигнута уже в первой половине года, а общая сумма показателя составила ₽608 млн по сравнению с убытком ₽75 млн в первом полугодии 2023 года.
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