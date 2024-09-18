Ставка ФРС, индекс Мосбиржи, бумаги «Магнита», нефть выше $74: дайджест

Ставка ФРС
В среду Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. — до 5−5,25%. JPMorgan — единственный крупный банк на Уолл-стрит-ожидает снижения на 50 б.п.
По состоянию на утро 18 августа рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 25 б.п. в 35%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 50 б.п., до 4,75−5%, трейдеры оценивали в 65%.
Индекс Мосбиржи
Во вторник, 17 сентября, индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 2774,04 пункта. В первой половине торговой сессии наблюдалась коррекция, однако в середине дня на рынке начались покупки на фоне улучшения ситуации на внешних площадках. На максимуме индекс Мосбиржи поднимался до 2780,24 пункта.
К концу вечерней сессии инвесторы выкупили всю просадку, что может говорить об устойчивом спросе, особенно с учетом повышения ключевой ставки до 19%, что формально является негативом для рынка акций, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Регулятор повысил ставку, но это и стало триггером разворота вверх, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Во-первых, рынок мог закладывать 20%, а вышло 19%; во-вторых, “по факту” решения ЦБ игроки на понижение получили возможность закрыть короткие позиции на многолетнем дне; а в-третьих, низкие цены позволили инвесторам доформировать перспективные портфели», — пояснил он.
В базовом сценарии на сентябрь можно ожидать возврата индекса Мосбиржи на 2800 пунктов, полагает Михаил Зельцер.
В текущих условиях, когда цикл повышения процентных ставок продолжается и еще не завершен, для инвесторов с инвестиционным горизонтом от года и выше оптимальным вариантом могут стать акции роста и дивидендные акции компаний с низким уровнем долга, полагает управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Ярослав Лазарев. Также можно обратить внимание на компании, которые демонстрируют устойчивые результаты даже на сложных рынках. IT-компании и компании финансового сектора продолжают быть бенефициарами в текущей конъюнктуре. При этом после длительной коррекции с мая 2024 — многие акции стали интересны для среднесрочных и долгосрочных покупок, сообщил эксперт.
По мнению Ярослава Лазарева, инвесторам с осторожностью стоит выбирать компании, которые пострадают от периода высоких процентных ставок. Более того, стараться избегать компаний, где проблемы с долгом могут решаться допэмиссией или реструктуризацией и не перегружать портфель закредитованными эмитентами.
Акции «Магнита»
Акции «Магнита» по итогам торгов во вторник, 17 сентября, подорожали на 6,25%, до ₽5694,5. Бумаги показывают опережающий рост третью сессию подряд и второй раз оказываются в лидерах индекса Мосбиржи. Всего с пятницы котировки «Магнита» выросли на 20,5%.
В БКС отмечают, что котировки ретейлера растут без новостных поводов. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на восстановление акций «Магнита» после значительного падения с мая (примерно на 45%) на фоне улучшения технических сигналов и общего отскока на рынке.
Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков считает, что восходящее движение в акциях «Магнита» связано с позитивными отчетами и ожиданием решения по дивидендам (промежуточным за 2024 год).
Компания в первом полугодии показала увеличение выручки в 19% при росте сопоставимых продаж на 11%. Однако это потребовало повышения операционных расходов.
В том, что касается дивидендов, то в начале сентября в «Т-Инвестициях» прогнозировали, что за первое полугодие «Магнит» может заплатить около ₽300 на акцию, что по текущим ценам дает доходность в 5,6%. Однако некоторые другие аналитики воздержались от оценки потенциального размера дивидендов за полугодие, указывая на рост долговой нагрузки.
По итогам 2023 года акционеры получили по ₽412,13 на акцию. Дивиденды при этом оказались примерно вдвое ниже ожиданий. Так, в Альфа-Банке прогнозировали ₽981 на бумагу, в ПСБ — ₽965 на акцию.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что рост «Магнита» и других ретейлеров связан с комментариями ЦБ по итогам заседания по ставке. «Комментарии ЦБ, свидетельствующие о вероятном более длительном периоде высокой инфляции, могли улучшить взгляд многих инвесторов на перспективы розничной торговли, оборот которой увеличивается вслед за ростом потребительских цен», — пишет аналитик.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent на торгах во вторник впервые с 5 сентября превысили отметку $74 за баррель, на пике достигнув $74,28 за баррель. По итогам дня ноябрьский контракт на нефть этого сорта подорожал на 1,31%, до $73,7 за баррель.
«Рисковые активы, включая нефть, сохраняют позитив на фоне приближающегося заседания ФРС, которое должно состояться уже завтра. Рынок ожидает первого снижения ставки, что в целом позитивно для экономического роста и, как следствие, для сырьевых товаров», — пояснила отскок в нефти эксперт «БКС Мир Инвестиций» Людмила Рокотянская.
Одной из причин возобновления роста цены на нефть также является ситуация с добычей в Ливии, считают аналитики ФГ «Финам». Правительство на востоке Ливии объявило о приостановке добычи и экспорта нефти на всех месторождениях в связи с форс-мажором.
В УК «Первая» полагают, что нефть сейчас перепродана и ожидают, что фундаментальные факторы поддержат нефтяные котировки и вернут их в диапазон $75−85 за баррель.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽89,95.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,95, продать — по ₽99,8.
Самые дешевые юани:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,66, продать — по ₽13,4.
Корпоративные события
Банк «Санкт-Петербург»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽27,26 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную.
«Черкизово»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽142,11 на одну акцию.
Другие важные события
Росстат опубликует данные о потребительских ожиданиях в России в третьем квартале, а также об оценке индекса потребительских цен с 10 по 16 сентября.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025.
Банк России опубликует данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения.
Гонконг: биржи закрыты из-за национального выходного (Праздник середины осени).
Еврозона: индекс потребительских цен в августе— 12:00 мск.
США: количество выданных разрешений на строительство в августе — 15:30 мск.
США: количество новостроек в августе — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США — 17:30 мск.
Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск.
США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск.
США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 774,04 (+1.09%).
Индекс РТС: 955,8 (+0.77%).
S&P 500: 5634,58 (+0,03%).
Dow Jones Industrial Average: 41 606,18 (-0,04%).
NASDAQ Composite: 17 628,06 (+0,2%).