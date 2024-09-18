Ставка ФРС, индекс Мосбиржи, бумаги «Магнита», нефть выше $74: дайджест

В текущих условиях, когда цикл повышения процентных ставок продолжается и еще не завершен, для инвесторов с инвестиционным горизонтом от года и выше оптимальным вариантом могут стать акции роста и дивидендные акции компаний с низким уровнем долга, полагает управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Ярослав Лазарев. Также можно обратить внимание на компании, которые демонстрируют устойчивые результаты даже на сложных рынках. IT-компании и компании финансового сектора продолжают быть бенефициарами в текущей конъюнктуре. При этом после длительной коррекции с мая 2024 — многие акции стали интересны для среднесрочных и долгосрочных покупок, сообщил эксперт.