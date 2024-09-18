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Ставка ФРС, индекс Мосбиржи, бумаги «Магнита», нефть выше $74: дайджест

ФРС сообщит решение по ставке. Индекс Мосбиржи продолжает рост. Аналитики ожидают возврата к 2800 пунктов. Акции «Магнита» выросли на 20% за три дня. Нефть Brent превысила $74 за баррель.

Источник: Freepik

Ставка ФРС

В среду Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 17—18 сентября. Регулятор также обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что ФРС снизит ставку на 25 б.п. — до 5−5,25%. JPMorgan — единственный крупный банк на Уолл-стрит-ожидает снижения на 50 б.п.

По состоянию на утро 18 августа рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 25 б.п. в 35%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 50 б.п., до 4,75−5%, трейдеры оценивали в 65%.

Индекс Мосбиржи

Во вторник, 17 сентября, индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, до 2774,04 пункта. В первой половине торговой сессии наблюдалась коррекция, однако в середине дня на рынке начались покупки на фоне улучшения ситуации на внешних площадках. На максимуме индекс Мосбиржи поднимался до 2780,24 пункта.

К концу вечерней сессии инвесторы выкупили всю просадку, что может говорить об устойчивом спросе, особенно с учетом повышения ключевой ставки до 19%, что формально является негативом для рынка акций, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Регулятор повысил ставку, но это и стало триггером разворота вверх, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Во-первых, рынок мог закладывать 20%, а вышло 19%; во-вторых, “по факту” решения ЦБ игроки на понижение получили возможность закрыть короткие позиции на многолетнем дне; а в-третьих, низкие цены позволили инвесторам доформировать перспективные портфели», — пояснил он.

В базовом сценарии на сентябрь можно ожидать возврата индекса Мосбиржи на 2800 пунктов, полагает Михаил Зельцер.

В текущих условиях, когда цикл повышения процентных ставок продолжается и еще не завершен, для инвесторов с инвестиционным горизонтом от года и выше оптимальным вариантом могут стать акции роста и дивидендные акции компаний с низким уровнем долга, полагает управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Ярослав Лазарев. Также можно обратить внимание на компании, которые демонстрируют устойчивые результаты даже на сложных рынках. IT-компании и компании финансового сектора продолжают быть бенефициарами в текущей конъюнктуре. При этом после длительной коррекции с мая 2024 — многие акции стали интересны для среднесрочных и долгосрочных покупок, сообщил эксперт.

По мнению Ярослава Лазарева, инвесторам с осторожностью стоит выбирать компании, которые пострадают от периода высоких процентных ставок. Более того, стараться избегать компаний, где проблемы с долгом могут решаться допэмиссией или реструктуризацией и не перегружать портфель закредитованными эмитентами.

Акции «Магнита»

Акции «Магнита» по итогам торгов во вторник, 17 сентября, подорожали на 6,25%, до ₽5694,5. Бумаги показывают опережающий рост третью сессию подряд и второй раз оказываются в лидерах индекса Мосбиржи. Всего с пятницы котировки «Магнита» выросли на 20,5%.

В БКС отмечают, что котировки ретейлера растут без новостных поводов. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает на восстановление акций «Магнита» после значительного падения с мая (примерно на 45%) на фоне улучшения технических сигналов и общего отскока на рынке.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков считает, что восходящее движение в акциях «Магнита» связано с позитивными отчетами и ожиданием решения по дивидендам (промежуточным за 2024 год).

Компания в первом полугодии показала увеличение выручки в 19% при росте сопоставимых продаж на 11%. Однако это потребовало повышения операционных расходов.

В том, что касается дивидендов, то в начале сентября в «Т-Инвестициях» прогнозировали, что за первое полугодие «Магнит» может заплатить около ₽300 на акцию, что по текущим ценам дает доходность в 5,6%. Однако некоторые другие аналитики воздержались от оценки потенциального размера дивидендов за полугодие, указывая на рост долговой нагрузки.

По итогам 2023 года акционеры получили по ₽412,13 на акцию. Дивиденды при этом оказались примерно вдвое ниже ожиданий. Так, в Альфа-Банке прогнозировали ₽981 на бумагу, в ПСБ — ₽965 на акцию.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что рост «Магнита» и других ретейлеров связан с комментариями ЦБ по итогам заседания по ставке. «Комментарии ЦБ, свидетельствующие о вероятном более длительном периоде высокой инфляции, могли улучшить взгляд многих инвесторов на перспективы розничной торговли, оборот которой увеличивается вслед за ростом потребительских цен», — пишет аналитик.

Цены на нефть

Котировки нефти Brent на торгах во вторник впервые с 5 сентября превысили отметку $74 за баррель, на пике достигнув $74,28 за баррель. По итогам дня ноябрьский контракт на нефть этого сорта подорожал на 1,31%, до $73,7 за баррель.

«Рисковые активы, включая нефть, сохраняют позитив на фоне приближающегося заседания ФРС, которое должно состояться уже завтра. Рынок ожидает первого снижения ставки, что в целом позитивно для экономического роста и, как следствие, для сырьевых товаров», — пояснила отскок в нефти эксперт «БКС Мир Инвестиций» Людмила Рокотянская.

Одной из причин возобновления роста цены на нефть также является ситуация с добычей в Ливии, считают аналитики ФГ «Финам». Правительство на востоке Ливии объявило о приостановке добычи и экспорта нефти на всех месторождениях в связи с форс-мажором.

В УК «Первая» полагают, что нефть сейчас перепродана и ожидают, что фундаментальные факторы поддержат нефтяные котировки и вернут их в диапазон $75−85 за баррель.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90;
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽89,95.

Самые дешевые евро:

  • Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9;
  • Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,95, продать — по ₽99,8.

Самые дешевые юани:

  • Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
  • Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,66, продать — по ₽13,4.

Корпоративные события

Банк «Санкт-Петербург»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽27,26 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную.

«Черкизово»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽142,11 на одну акцию.

Другие важные события

Росстат опубликует данные о потребительских ожиданиях в России в третьем квартале, а также об оценке индекса потребительских цен с 10 по 16 сентября.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025.

Банк России опубликует данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения.

Гонконг: биржи закрыты из-за национального выходного (Праздник середины осени).

Еврозона: индекс потребительских цен в августе— 12:00 мск.

США: количество выданных разрешений на строительство в августе — 15:30 мск.

США: количество новостроек в августе — 15:30 мск.

США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США — 17:30 мск.

Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск.

США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск.

США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Индекс Мосбиржи: 2 774,04 (+1.09%).

Индекс РТС: 955,8 (+0.77%).

S&P 500: 5634,58 (+0,03%).

Dow Jones Industrial Average: 41 606,18 (-0,04%).

NASDAQ Composite: 17 628,06 (+0,2%).