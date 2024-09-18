Стало известно, сколько россиян готовы согласиться на жилье меньшей площади

Но, если говорить о квартире мечты, 39% опрошенных хотели бы жилье в новостройке площадью больше 40 кв. м. Еще 24% участников исследования назвали желаемой площадь в 40−50 кв. м, а каждый пятый назвал идеальным метраж жилья от 70 кв. м до 100 кв. м, почти столько же (18%) устроила бы квартира площадью от 50 до 70 кв. м.