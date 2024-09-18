С МТОРа выдачи нет: закрытый реестр соинвесторов спрячет бизнес от вторичных санкций

Механизм международной территории опережающего развития (МТОР) будет обладать закрытым реестром, позволяющим сохранять в тайне соинвесторов. Такое решение снизит риск введения вторичных санкций против них, сообщил «Известиям» полпред России в ДФО Юрий Трутнев. Закрытый реестр будет запущен со следующего года, проинформировали в Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ. Подробности о том, как планируют развивать Дальний Восток, — в материале «Известий».
Реестр резидентов МТОР Дальний Восток
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября призвал правительство и Госдуму ускорить работу над законопроектом, который необходим для запуска на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития.
— Сейчас первое, что нужно, — закончить работу по этому закону. Идет дискуссия по каждому пункту, по каждой возможной предложенной преференции, — заявил «Известиям» зампредседателя правительства РФ, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Законопроект о создании МТОР предусматривает, что статус резидента будет предоставляться инвесторам, планирующим создать на территории Дальневосточного федерального округа производство по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
По сведениям «Известий», уже сейчас вовсю идут различные рабочие совещания, цель которых — высказать субъектам РФ свои предложения по МТОР. Также правительство изучает ожидания со стороны иностранных инвесторов, поскольку речь идет о международных территориях опережающего развития, и предполагает участие иностранного бизнеса.
— Нам важно, чтобы та или иная территория точно состоялась, главное, чтобы она принесла пользу стране. А также принесла технологии, потому что механизм у МТОР намного выгоднее, чем у обычной территории опережающего развития. Там длиннее льготы, есть закрытый реестр, — говорит Юрий Трутнев.
По словам полпреда, цель закрытого реестра в том, чтобы не показывать соинвесторов публично.
— Хотим сохранить за ними право особо не фигурировать, особенно в различных материалах, которые будут изучать наши противники, — подчеркнул полпред.
Как добавили в Аналитическом центре при правительстве РФ, МТОР со временем превратятся в центры международной кооперации, с особым законодательством, международными логистическими хабами и инфраструктурой для проведения платежей в национальных валютах. Речь идет в том числе и цифровых валютах, что особенно актуально в условиях развития БРИКС.
Чем будут заниматься МТОР на Дальнем Востоке, сколько ТОР в Приморье
Международные территории опережающего развития нацелены на укрепление российского технологического суверенитета. Акцент делается на высокотехнологичные направления разработок: космос, электронику и микроэлектронику, автомобилестроение, металловедение.
Ранее Владимир Путин уже дал поручение правительству создать МТОР в Приморье (пресс-службы губернаторов Приморья и Забайкалья на запрос «Известий» не ответили). В свою очередь, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал «Известиям», что здесь возможность создания МТОР рассматривается на территории Благовещенска и в зоне около международного автомоста Благовещенск — Хэйхэ, соединяющего Россию и Китай.
— В регионе уже реализуют крупные инвестиционные проекты, в том числе международного уровня, они могут стать якорными резидентами экспортно ориентированных высокотехнологичных производств и в перспективе войти в МТОР, — пояснил Василий Орлов.
Губернатор отметил, что такие зоны будут стимулировать взаимовыгодные экономические связи между Россией и соседними государствами по принципу взаимодополняемости.
В пример Василий Орлов привел соседний Китай, где сегодня уже созданы трансграничные зоны сотрудничества с Казахстаном и Вьетнамом. А на территории соседней с Амурской областью провинции Хэйлунцзян, и в том числе в ближайшем городе Хэйхэ, функционирует экспериментальная зона свободной торговли.
В АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) рассказали, что резидентам МТОР планируется предоставить более продолжительный период применения налоговых льгот (точные параметры в настоящее время обсуждаются).
Чтобы пользоваться налоговыми льготами, резидентам требуется реализовать инвестпроект, предусматривающий выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, и осуществить капитальные вложения в объеме не менее 500 млн рублей. Однако для резидентов МТОР на Дальнем Востоке и в Арктике минимальный объем капвложений составляет всего 500 тыс. рублей, подчеркнули в КРДВ.
Какие льготы и возможности открывают МТОР
Введение закрытого реестра соинвесторов в МТОР — важный шаг для защиты интересов и обеспечения конфиденциальности иностранных инвесторов в сегодняшних реалиях, подчеркивает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. По его словам, реестр планируется запустить уже со следующего года.
Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» поделились с «Известиями», что зарубежный бизнес на различных площадках всё чаще выказывает интерес к эффективному сотрудничеству с Россией. Ключевым ограничением выступают вторичные санкции, которые могут применить к таким компаниям. Именно этот момент и будет учтен в новом законе для МТОР.
— Создание международных территорий опережающего развития должно упростить перемещение товаров и рабочей силы между странами, позволит проводить расчеты в национальных валютах, а также обеспечит защиту иностранных вложений, — считают эксперты ФАНУ «Востокгосплан». — Международный опыт показывает, что многие страны используют механизмы конфиденциальности для привлечения иностранных инвестиций.
Например, такая мера действует в специальных экономических зонах стран Карибского бассейна, а опыт Сингапура и Гонконга показывает, что инициативы по защите данных и конфиденциальности инвесторов способствовали притоку иностранных капиталовложений.
Ключевым отличием МТОР от других преференциальных режимов является возможность их создания на основе международного договора, а также участие иностранных инвесторов в работе управляющей компании. При этом большая часть условий поддержки аналогична уже действующим ТОР. Исключением является льгота по налогу на прибыль: нулевая ставка будет применяться 10 лет, а не пять, как в обычной ТОР, разъясняют эксперты ФАНУ «Востокгосплан».
Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Анастасия Пермякова добавляет, что при создании МТОР важно учитывать, как будут соотноситься международное и российское законодательство.
— В Китае, например, несмотря на открытую для международного капитала экономику, национальное законодательство всё равно считается выше международного, а в Сингапуре — наоборот, и поэтому их преференциальный режим можно назвать подобием международного (транснационального), — поясняет эксперт.
Какие предприятия могут появиться на МТОР на Дальнем Востоке
Доцент кафедры экономической теории и экономического образования РГПУ им. А. И. Герцена Валерия Гуляева убеждена, что закрытие публичного доступа к реестру соинвесторов — необходимая мера для защиты резидентов от санкций и других ограничений. Она считает, что это серьезным образом повысит интерес к МТОР.
— Вероятно, МТОР будут изначально создаваться по модели конкурентоспособности на основе поддержки устойчивого бизнеса, то есть будут формироваться соответствующая инфраструктура и привлекаться проекты, направленные на достижение целей устойчивого развития. Это востребовано как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов, — говорит Гуляева. Однако в этом вопросе важно не допустить манипуляций через повестку устойчивого развития, отмечает эксперт.
По мнению Валерии Гуляевой, создание таких зон повлияет на перемещение граждан внутри страны.
— Поскольку МТОР планируется располагать в приграничной зоне, это может привести к еще большей социально-экономической дифференциации регионов, а в перспективе — к перемещению трудоспособного населения, в том числе с территории Сибири, в приграничные регионы, — объясняет Гуляева.
Анастасия Пермякова напоминает, что к недостаткам МТОР на текущем этапе относят ограниченную территорию действия преференциального режима: всего 20 кв. км.
— Опыт действующих ТОР это подтверждает: только за лето 2024 года правительство три раза в ускоренном порядке расширяло границы ТОР в Забайкальском крае, а в 2023 году было принято 31 такое решение для всех ТОР в ДФО. К сожалению, решения о территориальном расширении преференциальных режимов не всегда быстрые, и за это время иностранные инвесторы могут потерять интерес к реализации своих проектов, — поясняет Анастасия Пермякова.
По словам эксперта, было бы целесообразно не ограничиваться территорией, а давать статус резидента МТОР иностранным инвесторам, которые согласны на российское законодательство и чьи проекты соответствуют требованиям законопроекта.
При этом вряд ли в МТОР будут размещаться крупные предприятия из сферы высоких технологий, полагает управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК) Моисей Фурщик.
— Им больше подходят мегаполисы с максимальным инновационным потенциалом — Москва, Новосибирск или Екатеринбург
Среди таких проектов, например, решения по обогащению руд и извлечению металлов на сложных месторождениях. Также в МТОР перспективна сборка различных машин и оборудования, а далее — освоение технологий производства комплектующих и материалов. Также в рамках МТОР могут адаптироваться и отрабатываться современные строительные технологии, уточняет Моисей Фурщик.
Между тем эксперт НИСИПП Владимир Буев предполагает, что сохранять в тайне долгое (и даже короткое) время имена соинвесторов МТОР совершенно невозможно.
— Рано или поздно это станет секретом Полишинеля. Международный «опыт сохранения тайны» — офшорные компании. Этот «опыт», как всем известно, показал, что реестры бенефициаров (конечных собственников) офшорных компаний стали или становятся скандально публичными, — говорит Буев.