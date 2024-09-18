С МТОРа выдачи нет: закрытый реестр соинвесторов спрячет бизнес от вторичных санкций

— Опыт действующих ТОР это подтверждает: только за лето 2024 года правительство три раза в ускоренном порядке расширяло границы ТОР в Забайкальском крае, а в 2023 году было принято 31 такое решение для всех ТОР в ДФО. К сожалению, решения о территориальном расширении преференциальных режимов не всегда быстрые, и за это время иностранные инвесторы могут потерять интерес к реализации своих проектов, — поясняет Анастасия Пермякова.