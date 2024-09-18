Российские импортеры столкнулись с проблемами платежей через турецкие банки

Турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин предположил, что главная проблема в расчетах состоит в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих государствах, хотя ранее ЦБ договорились об этом. Он также заявил, что золото может стать альтернативой доллару, если центральные банки зафиксируют в нем стоимость рубля и турецкой лиры.