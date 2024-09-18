Россияне рассказали о формировании общих семейных накоплений

Всего 29% респондентов участвуют в создании общих семейных накоплений, 30% — копят отдельно, формируя исключительно личные накопления. Еще 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить. В 8% семей копит только муж, а в 6% — только жена. Среди основных целей — создание финансовой подушки безопасности (48%) и сохранение средств на отпуск (43%), на ремонт (36%), на покупку автомобиля (29%) и расширение жилой площади (23%).