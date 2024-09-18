Россияне рассказали о формировании общих семейных накоплений

Всего 29% респондентов участвуют в создании общих семейных накоплений, 30% — копят отдельно, формируя исключительно личные накопления. Еще 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить. В 8% семей копит только муж, а в 6% — только жена. Среди основных целей — создание финансовой подушки безопасности (48%) и сохранение средств на отпуск (43%), на ремонт (36%), на покупку автомобиля (29%) и расширение жилой площади (23%).
При этом 43% участников опроса считают, что ошибки в создании накоплений могут негативно повлиять на отношения в семье. Еще 33% респондентов предположили, что это никак не скажется, 24% — затруднились дать однозначный ответ.
Эксперты выяснили, что 59% выбирают вклады и накопительные счета в кредитных организациях. Только 7% предпочитают рискованные инструменты и высокий доход. Около четверти (24%) отметили, что их накопления случайны и невозможно определить конкретную стратегию.
«Вклад — один из самых надежных и выгодных способов вложения денег: он прост, прозрачен, удобен в управлении и имеет гарантированный доход. В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», — сказал начальник управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка ВТБ Владимир Лавров.
Согласно результатам опроса, кроме вкладов и накопительных счетов, в топ-5 популярных инструментов формирования семейного бюджета входят наличные рубли, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надежности.
Ранее, 2 сентября, начальник управления продаж в корпоративном канале, вице-президент ВТБ Илья Ермаков сообщил, что, согласно опросу банка, каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше. При этом жители Дальнего Востока по доле крупных ежемесячных накоплений опережают граждан из других регионов, а по размеру среднего банковского вклада находятся на втором месте.