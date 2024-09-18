Россиянам рассказали о последствии подорожания соков

Одним из последствий наблюдающегося на рынках подорожания соков стал фиксирующийся в 2024 году рост продаж соковыжималок. По данным ритейлера «М.видео-Эльдорадо», с января по август россияне приобрели их на 11 процентов больше (330 тысяч штук), потратив при этом на 14 процентов больше средств, чем за аналогичный период в 2023-м. Об этом пишут «Ведомости».