«Росатом» сменил гендиректора «Атомфлота»

«Росатом» сменил гендиректора ФГУП «Атомфлот», эксплуатирующего атомные ледоколы, рассказали РБК три источника в судоходной и судостроительной отраслях.



В пресс-службе госкорпорации подтвердили кадровые изменения. ФГУП возглавит Яков Антонов, уточнил представитель «Росатома». «В настоящее время его кандидатура проходит необходимые процедуры согласования. Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности гендиректора — директором по судоходству».



Леонид Ирлица, ранее занимавший должность гендиректора ФГУП, покинул компанию в связи с выходом на пенсию.



Чем известен «Атомфлот» Будущее ФГУП было создано в 1960-м как достроечная база Адмиралтейского судостроительного завода и занималось обслуживанием первого ледокола «Ленин». До 1988-го предприятие было структурным подразделением «Мурманского морского пароходства» и называлось «База-92» (92 — это порядковый номер урана в периодической системе элементов). До реорганизации и перехода в систему «Росатома», в 2008 году, входило в систему Минтранса как ремонтно-технологическое предприятие. ФГУП расположено в 2 км от Мурманска и занимает территорию 17,2 га.



Основная функция «Атомфлота» — обеспечение ледокольной проводки на Северном морском пути (СМП) — транспортной артерии, пролегающей по морям Северного Ледовитого океана. Предприятие эксплуатирует три новых атомных ледокола мощностью по 60 МВт на валах проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В эксплуатации ФГУП также находятся четыре атомных ледокола более ранних периодов постройки — «Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы», атомный контейнеровоз «Севморпуть» и несколько судов обеспечения.



Многолетним директором ФГУП — с 2008 по 2018 год — был Вячеслав Рукша, который после вхождения «Атомфлота» в структуру «Росатома» возглавил дирекцию по развитию СМП. С 2019-го по апрель 2022 года «Атомфлотом» руководил Мустафа Кашка, ранее занимавший должность заместителя гендиректора. Леонид Ирлица стал и.о. гендиректора предприятия 1 апреля 2022 года. Он работал на флоте с 1992 года, в 1994 году получил должность четвертого помощника капитана на атомном ледоколе «Вайгач», летом 2015 года стал капитаном этого ледокола.



Сейчас ФГУП активно расширяет флот: на Балтзаводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге строится продолжение серии ледоколов 22220 — «Якутия», «Чукотка», «Ленинград» — их «Атомфлот» должен получить в 2024, 2026, 2028 годах. Ледокол «Сталинград» готовится к закладке на этом же заводе и будет сдан в эксплуатацию в 2030 году. На судостроительно-судоремонтном комплексе «Звезда» (подконтролен «Роснефти») в Большом Камне Приморского края ФГУП заказало строительство самого большого и мощного в мире атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 мощностью 120 МВт, он должен обеспечить круглогодичную проводку по восточной части СМП. В правительстве не исключали продление серии ледоколов 10510 до двух или трех судов.



Последний раз «Атомфлот» публиковал отчетность по итогам 2020 года. Тогда предприятие ушло в убыток на 367,4 млн руб. при выручке 12,2 млрд руб.



Что известно про нового руководителя «Атомфлота» Яков Антонов с мая 2020 года возглавлял ОАО «Северное морское пароходство». Оно перевозит грузы в северных морях и на Балтике, в том числе три судна компании обслуживают грузовую линию Санкт-Петербург — Калининград. В 2024 году пароходство получило субсидию из федерального бюджета на 69,8 млн руб., при том что просило предоставить господдержку на уровне 718,4 млн руб. По данным компании, она эксплуатирует десять сухогрузов, семь единиц дноуглубительного флота, буксир и самоходный рейдовый водолей.



В 2020—2023 годах пароходство генерировало выручку от 4 млрд до 6,4 млрд руб. Каждый год предприятие выходило в прибыль, при этом ее размер год от года существенно различался. В 2020 году чистая прибыль составила 213,4 млн руб., в 2021 году — 5,11 млн руб., в 2022 году — 398,5 млн руб. В 2023 году показатель снова упал до 5,8 млн руб.



Источник РБК, близкий к «Северному морскому пароходству», рассказал, что должность гендиректора временно займет Надежда Решетнева, которая одновременно возглавляет правление другой судоходной компании — «Совфрахт». В октябре 2015 года «Совфрахт» выкупил у государства 20% акций «Северного морского пароходства» за 168,4 млн руб., сообщала пресс-служба Российского аукционного дома. После этого «Совфрахт» вводил своих представителей в совет директоров пароходства. РБК направил запрос в «Северное морское пароходство».



Собеседник РБК, знакомый с Антоновым, характеризует его как опытного менеджера судоходной отрасли, но считает назначение нетипичным для «Росатома»: «Антонов всегда был судоводителем — он никогда не руководил ледоколами во главе каравана».



Источник, близкий к Минпромторгу, считает, что переход в «Атомфлот» станет для Антонова большим профессиональным лифтом. При этом новому руководителю ФГУП придется столкнуться с большими проблемами как организационного и экономического, так и технологического характера. «Новому генеральному директору предстоит вместе с коллегами в дирекции развития Северного морского пути решать две противоположные задачи. С одной стороны, они будут решать вопрос окупаемости строящихся ледоколов, с другой — должны будут обеспечить конкурентоспособную ставку фрахта, чтобы привлечь судовладельцев на Северный морской путь», — говорит собеседник РБК.