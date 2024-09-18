Основной партнер: Россия переориентирует торговлю на БРИКС

Переориентация на БРИКС так или иначе затрагивает всю российскую торговлю, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Ранее в министерстве уже отмечали, что антироссийские санкции привели к росту доли стран объединения в товарообороте с РФ. Торговля со странами БРИКС, по данным Минпромторга, за первые пять месяцев выросла на 6,3%, по итогам всего года также ожидается положительная динамика. Как меняется сотрудничество России с участниками союза и какие нововведения ожидаются — в материале «Известий».