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МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

Источник: Reuters

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», — сказал он, добавив, что консультации отложили на неопределенный срок.

Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывает обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак объяснила, что ежегодное проведение подобных консультаций отвечает обязательствам как самого фонда, так и стран, являющихся его членами.

При этом МВФ не конкретизировал сроки визита своей миссии в страну и не уточнял, с кем именно из российских властей запланированы переговоры.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы выступили против консультаций МВФ с Россией.