Минэк спрогнозировал рост зарплат в России

Согласно прогнозу, среднемесячные номинальные зарплаты увеличатся на 35% за четыре года, с 88 285 ₽ в 2024 году до 119 296 ₽ в 2027-м. В текущем году они вырастут на 17,9% по сравнению с предыдущим годом (74 854 ₽), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся. В 2025 году среднемесячная зарплата достигнет 99 952 ₽ (+13,2%), в 2026-м — 110 169 ₽ (+10,2%), а к 2027-м — 119 296 ₽ (+8,3%).