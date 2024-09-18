Индекс ОФЗ упал до минимума с марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 17 сентября 2024 года в индекс входят 25 гособлигации.