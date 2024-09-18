Индекс ОФЗ упал до минимума с марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) в 13:45 мск снизился на 0,58%, достигнув отметки 102,46 пункта. Это минимум с 21 марта 2022 года.
Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 17 сентября 2024 года в индекс входят 25 гособлигации.
Ожидания инвесторов о том, что в октябре ставка вырастет до 20%, постепенно трансформируются в котировки ОФЗ, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
По его мнению, основное внимание инвесторы на долговом рынке будет уделять данным по недельной инфляции, которые должны быть опубликованы вечером 18 сентября. ОФЗ с фиксированным купоном будут оставаться под давлением, наиболее привлекательным активом на долговом рынке по-прежнему являются корпоративные флоатеры, считает Дмитрий Грицкевич.
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