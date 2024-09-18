Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы

ЦБ выделяет десятки признаков незаконных операций. К ним относятся запутанный характер сделки, ее несоответствие деятельности компании, отказ предоставлять документы, дистанционное управление с одного устройства (мобильного телефона, ноутбука) операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах либо не имеющих общего владельца, и т. д. Впрочем, сам факт совершения таких операций не означает, что клиент банка непременно занимается легализацией незаконно полученных денег, отмечает юрист NSP Глеб Бойко.



Деньги могут выводиться на физических лиц для обналичивания, но могут пострадать и законопослушные предприниматели, рассуждает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. Физлица должны подтвердить экономический смысл операции, а также предоставить документы, подтверждающие, что операции будут учтены для налогообложения, объясняет она. Если человек проводит операцию впервые, то проверка должна быть более тщательной, но если он уже доказал смысл своей деятельности, операция не должна вызывать вопросы, заключает эксперт.



Предприниматель, работающий на маркетплейсах, и директор по маркетингу сервиса аналитики One Screen Павел Литвак отмечает, что российские импортеры нередко обходят таможенные процедуры, ввозя товары из-за границы по системе карго, когда товар не проходит таможенное оформление и транспортируется перевозчиком без сопроводительных и разрешительных документов. Товары, доставленные таким образом в Россию, могут расцениваться как контрабанда. В дальнейшем они могут продаваться на оптовых рынках, а сейлеры маркетплейсов приобретают там небольшие партии для реализации в онлайне.



«Маркетплейсы, как площадки для торговли, могут быть использованы для создания видимости легитимности сделок, что делает их привлекательными для тех, кто стремится скрыть истинное происхождение товаров», — продолжает Литвак. Сейлеры работают с оптовыми рынками «Садовод», «Дубровка» и другими, где действительно документы не выдаются, подтверждает руководитель практики налогового консультирования и арбитражных споров юридической группы «Совет» Мария Вишнякова.



Помимо оптовых рынков еще один способ закупки товаров для реализации на маркетплейсах — через байеров (посредников), рассказал РБК один из сейлеров крупной площадки, использующий такую схему. По его словам, в этом случае расчеты за поставку будут безналичными, но это будет перевод от ИП на карту физического лица или между физлицами.



Если формально смотреть на платежное поведение такого клиента, то цепочка выглядит так: поступления денег от юридического лица — маркетплейса на счет сейлера (как правило, ИП. — РБК) с последующим выводом этих денег в наличную форму, говорит автор профильного телеграм-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергей Юдаков: «Поэтому ЗСК окрашивает таких сейлеров в желтый цвет с типологией “обналичивание по схеме ЮЛ-ИП”. Но на самом деле здесь нет никакого отмывания денег, просто такая специфика бизнеса».



Снятие сейлерами наличных со счетов не всегда указывает на незаконные действия, соглашается Литвак. «Система мониторинга, такая как ЗСК, может ошибочно идентифицировать законные операции как подозрительные. Это происходит из-за алгоритмов, которые могут не учитывать контекст каждой транзакции», — поясняет предприниматель. Он утверждает, что в последние месяцы многие продавцы на маркетплейсах действительно стали чаще сталкиваться с проблемами, связанными с подозрением в обналичивании средств.