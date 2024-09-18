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ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта».

«По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф», — говорится в сообщении.

«Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения», — поясняется в сообщении.