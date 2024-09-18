ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе

Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержалось следующее утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта».