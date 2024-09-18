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Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ФРС США на заседании в среду может понизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. вместо стандартного шага 0,25 п.п. Для этого есть все основания, рассказала агентству «Прайм» начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Источник: Wesley Tingey/CC0

Она напомнила, что ведущие мировые регуляторы — ФРС и ЕЦБ — обычно действуют синхронно. Европейцы уже дважды снижали ставку, теперь дело за американцами. И у них есть на это все основания — инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб.

В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1−1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и «серые лебеди», в том числе, геополитического характера, заключила она.