Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

Она напомнила, что ведущие мировые регуляторы — ФРС и ЕЦБ — обычно действуют синхронно. Европейцы уже дважды снижали ставку, теперь дело за американцами. И у них есть на это все основания — инфляция замедляется, а рынок труда весьма слаб.
В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1−1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и «серые лебеди», в том числе, геополитического характера, заключила она.