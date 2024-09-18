Аналитик объяснила, как США развернут мировую экономику

В целом до конца года ключевая ставка может снизиться на 1−1,25 п. п., считает Холоденко. Предполагается, что цикл снижения продлится до 2026 года, однако в реальности он может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на шаги по ставке и риторику регулятора. В дело могут вмешаться и «серые лебеди», в том числе, геополитического характера, заключила она.