В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время

«Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики», — сказал он.
«Но сейчас это на повестке дня не стоит», — добавил Заботкин.
«Пока экономика находится в состоянии перегрева, и наша задача вернуть инфляцию к цели в следующем году», — подчеркнул зампред ЦБ.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, для возврата инфляции к 4% в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%.