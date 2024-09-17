Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

Недавнее исследование показало, что в России только 38 процентов мужчин признались, что готовы иногда делать импульсивные покупки, в то время как 56 процентов оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. Что касается женщин, то 46 процентов опрошенных заявили о склонности к необдуманным покупкам и только 35 процентов считают, что умеют управлять финансами.