Россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Информация стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков, заметил РБК.



В уведомлении от ФНС перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитах в этих кредитных организациях, сумма, с которой должен был уплачен налог, (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. руб.) и итоговый размер выплаты.



НДФЛ, затрагивающий вклады, действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. В итоге первым годом, за который будет взиматься налог — это 2023-й, выплаты производятся в 2024-м. Налог коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получил процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Его нужно уплатить до 1 декабря 2024 года, как, например, налог на имущество или транспортный налог.



РБК направил запросы в ФНС и Минфин.



При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за 2023 год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения, для расчета берутся именно поступления от этого вида сберегательных продуктов, полученные в течение прошлого года. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.



НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается так: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн руб. За 2023 год ставка ЦБ выросла более чем вдвое — с 7,5 до 16% годовых. Но для расчета необлагаемой базы за прошлый год берется значение ставки на 1 декабря — 15% годовых. Таким образом, если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период не превысили 150 тыс. руб., новый налог ему платить не придется. Если же сумма полученных процентов оказалась больше необлагаемой базы, то с этого превышения необходимо будет заплатить 13 или 15% (повышенный НДФЛ взимается с налогоплательщиков с доходами от 5 млн руб. в год).



Много ли россиян должны будут заплатить налог на вклады По данным ЦБ, на 1 января 2024 года россияне хранили на счетах и депозитах в банках 44,92 трлн руб. 65,2% от этой суммы приходилось на средства, размещенные на срочных вкладах, которые предполагают начисление процентов. За 2023 год сбережения населения в банках увеличились на 22,7%, а на срочных вкладах — на 29,3%. Какая часть прироста из 6,64 трлн руб. приходится на начисленные проценты — неизвестно. По расчетам Минфина, доходы государства от налога на вклады в 2024 году составят 101,58 млрд руб., следует из июньских поправок в закон о бюджете (.pdf).



Поскольку в 2023 году денежно-кредитная политика ужесточалась, число потенциальных плательщиков налога на вклады могло сократиться, писал РБК. Необлагаемая налогом база выросла более чем вдвое — с 75 до 150 тыс. руб., но доходность сберегательных продуктов в течение года тоже заметно изменилась. Как следует из данных ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков за 2023 год поднялась на 6,58 процентного пункта, до 14,75% годовых. Как показали расчеты РБК, при размещении средств на годовой вклад в начале прошлого года по ставке 6,69% с капитализацией процентов, попадающий под новый налог доход от 150 тыс. руб. можно было получить только при изначальных сбережениях в 2,19 млн руб. Размещение средств на более коротких вкладах и их перекладывание под более высокий процент по мере роста ставок на рынке, позволило бы превысить порог при меньших стартовых сбережениях — около 2,1 млн руб.



По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на конец 2023 года 98% российских вкладчиков-физлиц держали в банках депозиты на сумму ниже страховой (1,4 млн руб.). Статистика АСВ учитывает именно количество вкладов, у агентства нет данных о том, сколько у вкладчика депозитов в разных банках.