Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.