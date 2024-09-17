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Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. По данным издания The Wall Street Journal, привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Штатам.

Источник: © РИА Новости

Кто стоит за этим «подпольным долларом» и каковы его цели, рассказала агентству «Прайм» руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, речь идет о децентрализованной финансовой системе, во многом дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США. USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», — добавила эксперт.

Его неподконтрольность каким-либо ограничениям однажды может стать опасной для американской экономики — по сути, он уже является значимой альтернативой доллару, заключила она.