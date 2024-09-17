Продажи ликерных вин в России выросли почти в шесть раз за 5 лет

Розничная продажа ликерных вин в России в январе-августе 2024 года в 5,6 раз превысила аналогичные показатели 2019 года. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), с которыми ознакомился «РБК Вино».
Самый большой рост показала категория ликерных вин. Если в январе-августе 2024 года их продажи составили 874,9 тыс. дал, то за аналогичный период 2019 года — 154,4 тыс. дал ликерных вин. Рост более чем в 5,6 раз. При этом по сравнению с данными за 2023 (784,9 тыс. дал) год рост в данной категории составил 11,5%.
Существенный рост по объему розничных продаж также показала категория игристых вин — за пять лет их продажи увеличились в 1,5 раза, а по сравнению с прошлым годом на 11,6%. Всего в январе-августе 2024 года было продано 13,4 млн дал игристых вин.
В целом продажи алкогольной продукции в России за пять лет выросли на 10%. Если в январе-августе 2019 года показатель составлял 135,3 млн дал, то за тот же период 2024 года — уже 149,6 млн дал. При этом рост в данной категории по сравнению с данными января-августа 2023 года (146 млн дал) составил 2,4%.
За последний год в категории крепких спиртных напитков существенно выросли продажи ликеро-водочных изделий — на 15,8% до 10,3 млн дал. Продажи водки за январь—август 2024 года при этом выросли всего на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если сравнивать объем продаж водки в России с данными за 2019 год, то рост составил 7% (с 46,4 млн дал в 2019 году до 49,7 млн дал в 2024 году).
В 2023 году продажи алкогольной продукции в России составили 229,5 млн дал. Этот показатель на 4,1% превысил данные за 2022 год. При этом продажи водки за весь 2023 год составили 75,6 млн дал, что на 0,8% меньше, чем было в 2022 году.