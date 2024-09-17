Продажи ликерных вин в России выросли почти в шесть раз за 5 лет

За последний год в категории крепких спиртных напитков существенно выросли продажи ликеро-водочных изделий — на 15,8% до 10,3 млн дал. Продажи водки за январь—август 2024 года при этом выросли всего на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если сравнивать объем продаж водки в России с данными за 2019 год, то рост составил 7% (с 46,4 млн дал в 2019 году до 49,7 млн дал в 2024 году).