Поставки одного вида российского топлива в Египет рухнули

После введения санкций Евросоюзом Египет стал важным для России экспортным рынком. В 2023 году поставки в африканскую страну выросли на 21 процента, до уровня в 739 тысяч тонн, и страна стала одним из 20 крупнейших покупателей угля. Для сравнения, в 2021 году Египет купил лишь 435 тысяч тонн топлива.