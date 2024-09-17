Politico: Запад закупил российскую нефть на 2 млрд долларов за полгода

Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание.