Politico: Запад закупил российскую нефть на 2 млрд долларов за полгода

«Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. … Поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких НПЗ», — пишет издание Politico.
Несмотря на запрет Евросоюза на импорт российской нефти, страны продолжают покупать сырье из РФ, если оно перерабатывается в других государствах. За счет того, что Запад закупил у турецких предприятий нефть, Турция смогла получить от России скидку и увеличить закупку в этом году на 70%, подчеркивает издание.
Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL Group согласилась возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Предприятие указывает, что новые механизмы транспортировки и передачи сырья полностью соответствуют действующим санкциям и положениям ЕС и Украины.