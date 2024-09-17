Песков рассказал, что ему звонили мошенники со «знакомыми голосами»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему звонили телефонные мошенники и разговаривали «знакомыми голосами». Он выступил за введение ответственности за использование в подобных целях технологий искусственного интеллекта.



«К сожалению, эти технологии активно используются с преступными целями, поэтому, конечно, введение ответственности за это — абсолютно логичный шаг и шаг, который нужно принять как можно быстрее», — сказал он (цитата по ТАСС).



Вместе с тем он отметил, что о возможностях, способных «технически страховать людей от подобных злоумышленников», ему неизвестно. «Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели», — уточнил Песков, выразив надежду на их скорое появление.



Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который приравнивает голос к «объекту личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени». Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Руслан Смашнев и депутат Даниил Бессарабов.



Верховный суд указал на отсутствие в этом законопроекте критериев, согласно которым подобная фальсификация изображений или голоса должна грозить повышенной ответственностью. Также там напомнили о существовании уголовного наказания за незаконный сбор и хранение в том числе биометрических данных и создания ресурсов для распространения этих сведений. Кабмин отметил, что вопросы использования технологии подмены личности (дипфейки) еще не урегулированы отраслевым законодательством, в связи с чем введение подобной инициативы невозможно.



По данным Центробанка, за 2023 год телефонные мошенники украли у россиян 15,8 млрд руб., 8,7% удалось вернуть. Общий объем предотвращенных операций злоумышленников достиг 5,8 трлн руб.