Орбитальная инстанция: проект по созданию в РФ аналога Starlink обойдется в 445 млрд

Проект по созданию в России аналога Starlink Илона Маска — группировки из 383 спутников — может обойтись в 445 млрд рублей, выяснили «Известия». 329 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 116 млрд — из бюджета. Эти средства пойдут на создание и запуск спутников связи для системы, которую разрабатывает компания «Бюро 1440», ранее принадлежавшая структурам Алишера Усманова. Наличие такой связи крайне важно для отдаленных районов России, а также транспорта, говорят эксперты.
Сколько стоит система спутникового интернета РФ
Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025—2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», с которой ознакомились «Известия». Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных».
Средства будут направлены на реализацию проекта, которой занимается компания «Бюро 1440». Он предусматривает вывод на орбиту к концу десятилетия 383 космических аппаратов, следует из документа. Почти 37,5 млрд рублей разработчики получат в виде льготных кредитов, планируют его авторы. На «средства выведения», то есть ракеты, и запуск на них спутников в космос, в свою очередь, планируется потратить чуть менее 61,2 млрд рублей и 17,3 млрд рублей соответственно. Кроме того, в предварительной версии федерального проекта говорится, что строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников — за пять лет его объем составит чуть более 329 млрд рублей. То есть расчетная стоимость всего проекта — 445 млрд рублей.
— Для нас развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Он обязательно войдет в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — сообщили «Известиям» в Минцифры.
Но документ еще находится на межведомственном согласовании и может быть доработан. Говорить об итоговых цифрах преждевременно, добавили в ведомстве.
— Разработка низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления целевого сервиса проходит строго в соответствии с плановыми сроками. Ключевые технологии будущего сервиса уже подтвердили летную квалификацию и готовы к масштабированию, — отметили в «Бюро 1440».
Запрос на развитие спутникового интернета действительно в России есть. В мае этого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в 2028-м все россияне смогут пользоваться интернетом на борту самолетов. Обеспечить доступ могли бы отечественные низкоорбитальные группировки спутников, отмечали тогда эксперты. Также в мае РЖД и компания «Бюро 1440» подписали соглашение о сотрудничестве в области применения спутниковых технологий. Тогда же Минцифры сообщило о запуске в интересах «Бюро 1440» трех космических аппаратов, использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами.
Изложенные в проекте планы реалистичны с точки зрения сроков развертывания группировки, количества необходимых ракет и спутников на орбите, считает акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Его стоимость соответствует базовым оценкам для такого рода группировок, утверждает он. Сложнее оценить потенциальную абонентскую базу, поскольку для большинства более или менее крупных городов России, а также для сотовых операторов основным каналом связи являются волоконно-оптические линии, отметил эксперт.
Кому нужен космический доступ в Сеть
Безусловно, группировка спутников, обеспечивающих надежный доступ в интернет на всей территории России, необходима, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Она поможет решить проблему с доступом в отдаленных районах, на Крайнем Севере, в частности, на Северном морском пути. Кроме того, спутниковая связь поможет улучшить покрытие авто- и железных дорог: интернет нужен для развития рынка грузоперевозок, внедрения современных логистических технологий, объяснил эксперт.
28% территории России относится к Арктической зоне, которая слабо охватывается геостационарными спутниками, расположенными над экватором, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Поэтому для РФ критически важны новые спутниковые группировки на негеостационарных орбитах, считает он.
— В мире такие группировки, начиная с низкоорбитальных Starlink и OneWeb, находятся на пике популярности. В России такой проект под названием Rassvet реализует частная компания «Бюро 1440», — рассказал эксперт.
Конфигурация спутниковой группировки очень напоминает именно OneWeb, добавил он.
— Реальные затраты OneWeb (в его группировку входят 648 спутников) составили $6,1 млрд, хотя изначально компания намеревалась уложиться в $3,5 млрд. При этом у OneWeb действуют многие десятки наземных станций сопряжения. «Бюро 1440» как российская компания едва ли сможет получить право установки таких земных станций по всему земному шару, поэтому ей придется обеспечить межспутниковые соединения — это удорожит проект, — считает Леонид Коник.
При этом целевое количество спутников Rassvet — 383 аппарата — в 1,7 раза меньше, чем у OneWeb. Даже если вынести за скобки расходы, которые потребуют от «Бюро 1440» лазерные межспутниковые линии, меньше чем за $3,5 млрд проект Rassvet не реализовать, полагает он.
По мнению Леонида Коника, 329 млрд рублей — это колоссальная сумма, и трудно представить частных инвесторов такого масштаба.
— Поэтому может статься, что недостающие 329 млрд рублей тоже вложит государство, но по закрытым статьям бюджета. Например, силовые структуры вполне могли бы разместить на борту спутников Rassvet свои полезные нагрузки или заключить с «Бюро 1440» долгосрочный контракт на предоставление интернет-услуг, — полагает эксперт.
Широкое применение спутникового интернета в зоне СВО, причем обеими сторонами, показало значимость повсеместной связи — особенно там, где наземная телеком-инфраструктура разрушена или отсутствует, добавил он.
Леонид Коник также отметил, что Минобороны США уже давно сотрудничает с операторами коммерческих спутниковых группировок. Вместо запуска дорогостоящих военных космических аппаратов оно стало размещать свои полезные нагрузки на борту гражданских спутников (такой сервис получил название «хостинг полезных нагрузок»). Таким образом, американские военные не только экономят деньги, но и повышают защищенность своих космических объектов, заключил эксперт.