Орбитальная инстанция: проект по созданию в РФ аналога Starlink обойдется в 445 млрд

Средства будут направлены на реализацию проекта, которой занимается компания «Бюро 1440». Он предусматривает вывод на орбиту к концу десятилетия 383 космических аппаратов, следует из документа. Почти 37,5 млрд рублей разработчики получат в виде льготных кредитов, планируют его авторы. На «средства выведения», то есть ракеты, и запуск на них спутников в космос, в свою очередь, планируется потратить чуть менее 61,2 млрд рублей и 17,3 млрд рублей соответственно. Кроме того, в предварительной версии федерального проекта говорится, что строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников — за пять лет его объем составит чуть более 329 млрд рублей. То есть расчетная стоимость всего проекта — 445 млрд рублей.