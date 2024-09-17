Microsoft объявила о выкупе акций на $60 млрд

Технологическая компания Microsoft (MSFT) объявила новую программу обратного выкупа акций на сумму $60 млрд. Программа не имеет срока действия и заменяет программу обратного выкупа на сумму $60 млрд, объявленную в 2021 году. Компания предупредила, что выкуп может быть прекращен в любое время.
Кроме того, разработчик Windows сообщил о повышении квартальных дивидендов на 10% — с $0,75 до $0,83 на акцию. Дивиденды будут выплачены после 12 декабря акционерам, зарегистрированным на 21 ноября. Годовое собрание акционеров пройдет 10 декабря.
Котировки компании отреагировали на новость небольшим ростом. На премаркете биржи NASDAQ они подросли на 1,34% — до $437,1 за бумагу по состоянию на 11:07 мск. Акции технологического гиганта подорожали примерно на 15% с начала года и на 31% за последние 12 месяцев.
По итогам торгов в понедельник, 16 сентября, Microsoft занимала второе место по капитализации среди крупнейших компаний мира — ее рыночная стоимость составила $3,206 трлн. Microsoft уступает только компании Apple, чья стоимость оценивается в $3,289 трлн. Технологическая компания Apple (AAPL) ранее в мае также объявила о рекордной программе выкупа акций на сумму $110 млрд.
Выручка Microsoft за последний квартал (четвертый квартал 2024 финансового года) выросла на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до $64,73 млрд. Операционная прибыль увеличилась на 15% и составила $27,9 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 10% — до $22 млрд.
В 2019 году Microsoft инвестировала в компанию-разработчика ставшего популярным в 2023 году чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI $1 млрд. Сейчас вложения составляют $13 млрд, а между компаниями заключен многолетний договор об использовании OpenAI инфраструктуры Microsoft для разработки продуктов и совместной коммерциализации сервисов. Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft считается одним из важнейших бенефициаров роста спроса на технологию искусственного интеллекта.