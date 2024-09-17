Microsoft объявила о выкупе акций на $60 млрд

Котировки компании отреагировали на новость небольшим ростом. На премаркете биржи NASDAQ они подросли на 1,34% — до $437,1 за бумагу по состоянию на 11:07 мск. Акции технологического гиганта подорожали примерно на 15% с начала года и на 31% за последние 12 месяцев.