Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше

В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024−2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).