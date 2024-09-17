Intel приостановит проекты по строительству заводов в Германии и Польше

«Intel приостанавливает на два года свои ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше, из-за глобальных финансовых проблем компании. Об этом мне сообщил глава Intel Пэт Гелсингер», — написал Гавковский.
Глава ведомства отметил, что в последние месяцы в Польше велась работа по подготовке стратегических инвестиций в полупроводниковую отрасль.
«На прошлой неделе мы получили зеленый свет от Европейской комиссии на подачу заявки на государственную помощь для Intel», — напомнил он.
Министр заверил, что данный опыт позволит Польше «эффективно реализовывать подобные проекты» в будущем.
В свою очередь, польское минцифры в заявлении по поводу изменения планов Intel подчеркнуло, что страна «открыта для интенсивной поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль в ближайшие месяцы».
Привлечение Intel в Польшу было одним из флагманских проектов прежнего правительства Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Предполагалось, что этот проект станет крупнейшей прямой иностранной инвестицией в республике.
В июне 2023 года Intel объявила об общих инвестициях в размере около 4,6 миллиарда долларов в запуск завода по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Стоимость запланированной государственной помощи, распределенной на 2024−2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиарда злотых (1,85 миллиарда долларов).