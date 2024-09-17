Глава «Росчайкофе» объяснил, почему растут цены на кофе

В понедельник биржевые цены на арабику приблизились к 6 тысячам долларов за тонну, находясь на максимумах за 13 лет. Биржевые цены на кофе в мире в августе выросли примерно на 10% на фоне плохой погоды в Бразилии, которая является ее главным производителем, а попытка заменить ее менее популярной робустой уже разгоняет цены и на этот сорт.
«Стоимость сырья повлияет на себестоимость производства готовой продукции. Если стоимость сырья будет расти, то себестоимость производства готовой кофейной продукции вырастет. Стоимость кофе, которую мы видим в магазинах, зависит от множества факторов. На конечную цену для потребителей влияют курс валют, влияют тарифы, которые сказываются на всех стадиях экономической деятельности, энерготарифы, стоимость транспортировки — если речь идет о стоимости бензина, и так далее. Плюс наценка, безусловно, наценка розничных сетей», — сказал Чантурия.
Эксперт отметил, что сейчас мир находится в полосе высоких цен на кофе, и тренд на высокую стоимость сырья определен довольно четко. «Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад. Это то, что можно сказать. На сколько и как — сказать невозможно», — добавил он.
Чантурия отметил, что вторая половина сентября станет интервалом, когда можно будет предсказать цены и котировки на кофе на следующий год. В этот период начинается цветение кофе в Бразилии, и по тому, как оно пройдет, могут появиться прогнозы и ожидания по урожаю кофе в Бразилии в следующем году. «Если цветение будет хорошим, то цены скорее всего опустятся. Если будут проблемы с цветением, то тогда цены сохранятся на высоком уровне», — отметил глава «Росчайкофе».