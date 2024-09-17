Глава «Росчайкофе» объяснил, почему растут цены на кофе

Эксперт отметил, что сейчас мир находится в полосе высоких цен на кофе, и тренд на высокую стоимость сырья определен довольно четко. «Это означает, что кофейное сырье на ближайшее время будет стоить дорого. И соответственно надо быть готовым к тому, что кофейная продукция будет относительно дороже, чем была пару-тройку лет назад. Это то, что можно сказать. На сколько и как — сказать невозможно», — добавил он.