Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды — на четверть, до 57,2 миллиона евро.
Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила закупки на 11%, до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила импорт вдвое, до 47,7 миллиона долларов.
В целом за семь месяцев Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на 4 миллиарда евро против 5,5 миллиарда годом ранее. Однако несмотря на снижение стоимости поставок доля российского СПГ подскочила до 18,6% с 13,3%. Это произошло благодаря падению импорта в ЕС из других источников вдвое.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от «Газпрома». Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — «Северному потоку». Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту «Ямал — Европа» также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.