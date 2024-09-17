ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц в банках РФ до 16−21% в 2024 году

«Мы ожидаем, что во втором полугодии 2024 года продолжится значительный рост средств населения, поэтому повышаем прогноз до 16−21% с 14−19%», — говорится в сообщении.
Прогноз по приросту средств физлиц в 2025 году остался на прежнем уровне — 9−14%.
Прогноз роста средств юрлиц в 2024 году также сохранен на уровне 7−12%. «Мы сохранили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 7−12% по году», — отмечает ЦБ РФ.
В 2025 году Банк России прогнозирует снижение диапазона на 1 п.п. из-за налоговой реформы 2025 года.