ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц в банках РФ до 16−21% в 2024 году

Прогноз роста средств юрлиц в 2024 году также сохранен на уровне 7−12%. «Мы сохранили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 7−12% по году», — отмечает ЦБ РФ.