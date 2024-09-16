За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок облигаций будет под давлением на этой неделе, отметили в «Цифра брокер». Индекс государственных гособлигаций RGBI может снизиться до 100 п. (с 103 п. на этой неделе), корпоративные бумаги тоже продолжат падение. Тяжелее всего придется эмитентам высокодоходных облигаций (ВДО) — здесь возможна серия дефолтов из-за роста процентов по долгу.