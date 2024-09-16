За чем следить инвестору на этой неделе

После повышения ключевой ставки до 19% возможно дальнейшее снижение индекса Мосбиржи, уверен аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Ужесточение политики ЦБ стимулирует инвесторов продавать акции и перекладывать средства в менее рискованные инструменты — вклады и облигации.
В понедельник лизинговая компания «Европлан» поделится результатами за первое полугодие 2024-го, сообщили в «Цифра брокер». Также «Ростелеком» 16 сентября проведет собрание акционеров (ГОСА), в повестке — вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Эти события могут повлиять на стоимость акций этих компаний.
Среда — последний день для покупки акций МКПАО «Яндекс», агропромышленного холдинга «Фосагро» и IT-компании «Диасофт» с возможностью получить дивиденды, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Также в этот день решение по выплатам за первое полугодие примут акционеры банка «Санкт-Петербург» и производитель мясной продукции «Черкизово».
В четверг розничная сеть OKEY Group представит результаты по МСФО за первое полугодие 2024-го, сообщили в «Финаме». Также «Татнефть» примет решение о выплате дивидендов за тот же период.
Рынок облигаций будет под давлением на этой неделе, отметили в «Цифра брокер». Индекс государственных гособлигаций RGBI может снизиться до 100 п. (с 103 п. на этой неделе), корпоративные бумаги тоже продолжат падение. Тяжелее всего придется эмитентам высокодоходных облигаций (ВДО) — здесь возможна серия дефолтов из-за роста процентов по долгу.
Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 90−92,3 к доллару, 99−102,5 к евро, 12,55−12,9 к юаню, уверены в «Финаме». Рынок продолжит падение, и по итогам недели индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2540−2580 п., полагают в «Цифра брокер».