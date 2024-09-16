В Торгово-промышленной палате сравнили расходы российского и китайского бизнеса

«Ну как строить [заводы], если кредиты дорогие и металл стоит в 2,5 раза дороже, чем в Китае? Какой безумец будет это делать? Кроме того, льготные кредиты дают под 5−8% годовых, что само по себе все же дорого, ведь в Китае кредиты стоят 2%», — сказал Бабкин, говоря о предлагаемых Фондом развития промышленности займах.