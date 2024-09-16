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В Торгово-промышленной палате сравнили расходы российского и китайского бизнеса

В России цены на металл и льготные кредиты для предприятий дороже, чем в Китае, рассказал NEWS.ru председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отметил эксперт, построить тот же завод по производству подшипников, чтобы не зависеть от поставок из Азии, в нашей стране может только «безумец».

«Ну как строить [заводы], если кредиты дорогие и металл стоит в 2,5 раза дороже, чем в Китае? Какой безумец будет это делать? Кроме того, льготные кредиты дают под 5−8% годовых, что само по себе все же дорого, ведь в Китае кредиты стоят 2%», — сказал Бабкин, говоря о предлагаемых Фондом развития промышленности займах.

Он добавил, что высокие кредитные ставки образовались на фоне проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ 13 сентября по итогам заседания совета директоров принял решение повысить ставку с 18% до 19% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения ДКП.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».