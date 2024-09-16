В правительстве ответили на опасения россиян из-за недоступной ипотеки

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал не допустить кризис на строительном рынке.
Правительство ответило на опасения россиян из-за недоступности ипотеки. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал на брифинге 16 сентября, что не допустит кризиса на строительном рынке из-за падения продаж недвижимости.
«Мы сохранили ипотеку для молодых семей под 6% до 2030 года. Мы сохранили ипотеку для Дальнего Востока, для новых территорий под 2%, для IT-специалистов, для сельской местности. Мы считаем, что базовые основы для ипотеки у нас есть», — заявил Хуснуллин.
В Китае и во всем мире из года в год происходят какие-то кризисы недвижимости, отметил вице-премьер. Россия переживет все трудности и будет дальше строить жилье, подчеркнул Хуснуллин.
«Мы никаких кризисов не допустим. Если будут нужны какие-то дополнительные меры по ипотеке — будем принимать, если нужны меры поддержки — будем принимать, чтобы не допустить никаких кризисов», — резюмировал политик.
Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Решение принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.