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В правительстве ответили на опасения россиян из-за недоступной ипотеки

Правительство ответило на опасения россиян из-за недоступности ипотеки. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал на брифинге 16 сентября, что не допустит кризиса на строительном рынке из-за падения продаж недвижимости.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал не допустить кризис на строительном рынке.

Правительство ответило на опасения россиян из-за недоступности ипотеки. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал на брифинге 16 сентября, что не допустит кризиса на строительном рынке из-за падения продаж недвижимости.

«Мы сохранили ипотеку для молодых семей под 6% до 2030 года. Мы сохранили ипотеку для Дальнего Востока, для новых территорий под 2%, для IT-специалистов, для сельской местности. Мы считаем, что базовые основы для ипотеки у нас есть», — заявил Хуснуллин.

В Китае и во всем мире из года в год происходят какие-то кризисы недвижимости, отметил вице-премьер. Россия переживет все трудности и будет дальше строить жилье, подчеркнул Хуснуллин.

«Мы никаких кризисов не допустим. Если будут нужны какие-то дополнительные меры по ипотеке — будем принимать, если нужны меры поддержки — будем принимать, чтобы не допустить никаких кризисов», — резюмировал политик.

Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Решение принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.