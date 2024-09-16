В правительстве ответили на опасения россиян из-за недоступной ипотеки

«Мы сохранили ипотеку для молодых семей под 6% до 2030 года. Мы сохранили ипотеку для Дальнего Востока, для новых территорий под 2%, для IT-специалистов, для сельской местности. Мы считаем, что базовые основы для ипотеки у нас есть», — заявил Хуснуллин.