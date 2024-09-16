В 77% компаний в России рассказали о переработке сотрудников

При этом 46% компаний отметили, что работники перерабатывают редко, в то время как у 31% организаций персонал делает это часто. Еще 23% респондентов заявили, что сверхурочной работы у них нет.
Как выяснили аналитики, чаще всего сотрудники перерабатывают в крупных (48%) и средних компаниях (31%), а меньше всего в малом (24%) и микробизнесе (8%).
Кроме того, в 52% компаний сообщили, что руководство материально поощряет сотрудников за дополнительную работу, а 12% отметили, что их персонал получает устные благодарности, 4% награждает работников шуточными премиями. Однако 35% респондентов отмечают, что руководство ничего не делает для поощрения переработок. И 3% рассказали, что задержавшихся выгоняют с рабочего места.
Ранее, 13 сентября, сообщалось, что в первые три месяца 2024 года в России численность работников организаций продолжила расти и достигла максимального значения за последние три года — 43,3 млн человек. Это следует из данных Высшей школы экономики. При этом увеличилось и количество часов, отработанных в среднем одним сотрудником.