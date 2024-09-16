В 77% компаний в России рассказали о переработке сотрудников

Кроме того, в 52% компаний сообщили, что руководство материально поощряет сотрудников за дополнительную работу, а 12% отметили, что их персонал получает устные благодарности, 4% награждает работников шуточными премиями. Однако 35% респондентов отмечают, что руководство ничего не делает для поощрения переработок. И 3% рассказали, что задержавшихся выгоняют с рабочего места.