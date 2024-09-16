Точка возврата: ипотека вернулась к росту после обрушения в июле

Выдачи жилищных кредитов в августе стали восстанавливаться после обрушения в июле из-за отмены массовой льготной ипотеки на новостройки и корректировки других госпрограмм. По сравнению с июлем объем оформленных займов увеличился на 8%, до 333 млрд рублей, но количество поднялось лишь на символический 1%, выяснили «Известия». Тем не менее показатели на треть ниже, чем были в августе 2023-го. Основная часть ссуд по-прежнему приходится на льготные программы, так как ставки по рыночной ипотеке фактически заградительные — 23−24%. Что будет со стоимостью квартир — в материале «Известий».